Elazığ Belediyesi'nden yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara evde temizlik hizmeti Elazığ Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmetini sürdürüyor.

Korona virüsle mücadelede şehir genelinde çalışmalarını en etkin şekilde sürdüren Elazığ Belediyesi, bu zorlu süreçte yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşları da ihmal etmeyerek, Evde Temizlik Ve Bakım Hizmetleri Projesine kesintisiz devam ediyor. Yapılan başvurular doğrultusunda baştacı yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişilere yönelik sunulan hizmet doğrultusunda ekipler tarafından evlerde yerler, halılar süpürülüp siliniyor, toz alınıyor, cam, kapı ve çerçeveleri temizleniyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapılıyor, balkonları yıkanıyor. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarla tertemiz hale getirilen evler, sahiplerine teslim ediliyor.

Korona virüs tehdidinin etkin olduğu bu dönemde sunulan hizmet vatandaşlar tarafından takdir toplanırken, hizmetten yararlanan vatandaşlar da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler