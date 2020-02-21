Elazığ Belediyesi'nden okullarda dezenfekte çalışması

21.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:23

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören okulların onarım çalışmaları nedeniyle eğitime verilen aranın ardından ikinci yarı yıl eğitim-öğretim dönemi 24 Şubat Pazartesi başlıyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla depremzedelerin de geçici olarak barındıkları 49 ilk ve ortaöğretim kurumunda salgın hastalıklara neden olan virüs, bakteri, mantar ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, her türlü virüs, bakteri ve mantar üzerinde etkili olup insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlama çalışmasıyla dezenfekte ettiği okulları eğitime hazırladı.

Kaynak: Bültenler