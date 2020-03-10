Elazığ Belediyesi'nden larva ile mücadele Elazığ Belediyesi uçkunla mücadele çalışmaları doğrultusunda karasinek ve sivrisineklerin üreme noktalarında larva ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasinekle kaynağında mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler yapılan planlama doğrultusunda şehir genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, süs havuzları, açık alanlara bırakılan lastikler ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Şubat ayında başlatılan bu çalışmaların larva üremesinin engellenmesi açısından önem taşıdığı belirtilerek, yaz aylarında büyük sıkıntı oluşturan sinek ve sivrisinekle mücadele amacıyla başlatılan çalışmaların yaz ayları süresince de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler