Elazığ Belediyesi'nden girişimci adaylara destek

23.08.2019 15:14

Şehrin ekonomik hayatına katkı sağlamak ve gençlerin yaşamlarına yeni ufuklar açmak amacıyla EBEGEM bünyesinde açılan ücretsiz kurslar devam ediyor.

EBEGEM bünyesinde açılan Girişimcilik kurslarında, KOSGEB uzmanlarınca 32 saatlik girişimcilik eğitimi veriliyor.

Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 4 ayrı gruba yönelik düzenlenen eğitim programının ikincisi başladı. Toplam dört gün süresince verilen ve 30 kursiyerin katıldığı eğitim programında, girişimci adaylarına yeni iş fikirleri sunma, iş planı hazırlama ve pazar araştırması yapma konularında ipuçları veriliyor. Kursiyerler, eğitim sonrası aldıkları KOSGEB Girişimcilik Sertifikası ile 50.000 TL hibe ve 100.000 TL faizsiz kredi desteğinden yararlanmak üzere KOSGEB'e başvurma olanağı kazanıyor.

KOMŞU İLLERDEN KATILIM

Şehirlerin büyümesinde ve gelişiminde en önemli unsurların başında gelen nitelikli insan gücünün oluşumuna katkı sağlayan EBEGEM bünyesinde düzenlenen kurslara, Elazığlı gençlerin yanı sıra komşu iller Diyarbakır, Bingöl, Malatya ve Tunceli illerinden de katılım sağlanıyor. Ücretsiz girişim kurslarına komşu şehirlerden katılan gençler, uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ederek, kazanımları için Elazığ Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, girişimcilik kurslarının 3. dönem eğitimlerinin 2 Eylül-5 Eylül tarihleri arasında, 4. dönem eğitimlerinin ise 23 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında düzenleneceği belirtilerek, eğitime katılmak isteyen girişimci adaylarının e-devlet üzerinden müracaatta bulunmaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler