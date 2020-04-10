Elazığ Belediyesi'nden evden bakım hizmeti
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Elazığ Belediyesi'nden evden bakım hizmeti

Elazığ Belediyesi'nden evden bakım hizmetiELAZIĞ Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinde çıkamayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ev ev dolaşarak temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

10.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:30
Elazığ Belediyesi'nden evden bakım hizmeti

Elazığ Belediyesi'nden evden bakım hizmeti

ELAZIĞ Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinde çıkamayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaçların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ev ev dolaşarak temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü, kronik hastalar ve engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Elazığ Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Elazığ Belediyesi bünyesindeki Evde Temizlik ve Bakım Hizmetleri çalışanları, kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişilere evde temizlik hizmeti desteği sağlıyor. Alınan talepler doğrultusunda ekipler tarafından evlerde yerler, halılar süpürülüp siliniyor, toz alınıyor, cam, kapı ve çerçeveleri temizleniyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapılıyor, balkonları yıkanıyor. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarla tertemiz hale getirilen evler, sahiplerine teslim ediliyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, koronavirüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Salgınla mücadele en önemli husus evde kalmaktır. Biz tüm ekiplerimizle sahada salgınla mücadele noktasında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Özellikle evde kalmaları gereken 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan evde kalmalarını bir kez daha rica ediyoruz. Biz Elazığ Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Elazığ Belediyesi'nden evden bakım hizmeti

Kaynak: DHA

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