Elazığ Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı yapıldı

Elazığ Belediyesi, başkan, başkan yardımcıları ve idarecilerin isimlerinin kullanılarak, bağış adı altında yardım talebinde bulunan şebekelere karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ Belediyesi, başkan, başkan yardımcıları ve idarecilerin isimlerinin kullanılarak, bağış adı altında yardım talebinde bulunan şebekelere karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın, başkan yardımcılarımızın ve idarecilerimizin adı kullanılarak, yardım adı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Elazığ Belediyesi tarafından yardım ve destek adı altında vatandaşlardan yardım talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşın dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek, emniyet güçlerini bilgilendirmelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı