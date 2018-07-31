Elazığ Belediyesi'nden Bir İlk Daha

Öğrencilerin bilgiye ulaşma ve uygun ortamda ders çalışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmete açılan kütüphaneye İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ismi verildi.

Rızaiye Mahallesi Şeref Tan Sokak'ta Devlet Hastanesi eski acil girişi karşısında hizmet verecek olan semt kütüphanesi,okuma salonları,bilgisayarları ve nezih ders çalışma ortamları ile her yaştan insanımızın hizmetine sunuldu.

Kütüphanede Türk ve Dünya Klasiklerinin dışında değişik sınavlara hazırlık yapan öğrenciler için de ders ve test kitapları da raflardaki yerlerini almış durumda.

Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi mesai saatleri dışında hafta sonları da hizmet verecek.