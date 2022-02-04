Elazığ Belediyesi, Mardin Gençlikspor'u ağırlayacak
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Elazığ Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, pazar günü evinde Mardin Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.
MARDİN (İHA) - Elazığ Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, pazar günü evinde Mardin Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 15. Grup 12. haftasında Elazığ Belediyesi, Mardin Gençlikspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi yakından ilgilendiren maçta deplasmanda karşılaştığı 1955 Batman Belediye'ye 3-0 yenilen mavi-beyazlı ekip, Mardin ekibi karşısında galibiyet hedefliyor. 6 Şubat Pazar günü saat 13.00'da başlayacak olan Elazığ Belediyesi - Mardin Gençlikspor maçı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanacak.
Elazığ Belediyesi, bu maç öncesi 23 puanla 2. sırada yer alırken, Mardin Gençlikspor 12 puanla 4. durumda bulunuyor. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı - Spor