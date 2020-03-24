Elazığ belediyesi iki adet yeni su kuyusunu devreye aldı
Elazığ Belediyesi şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Ataşehir Mahalle sınırları içerisinde sondaj çalışmaları tamamlanan 2 adet yeni derin su kuyusunu devreye aldı.
24.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:09
Elazığ Belediyesi 24 Ocak'ta yaşanan depremde Ataşehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan derin su kuyularında yaşanan çökmeler nedeniyle yaşanan su kesintisi sorununu gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İvedilikle yürütülen çalışmaların ardından yeni açılan iki kuyudan sağlanan içme suyu şehir içi şebeke hattına bağlandı.
Şehrin su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar doğrultusunda iki adet yeni su kuyusu sondaj çalışmaları da sürdürülüyor.
Kaynak: Bültenler