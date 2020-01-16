: Elazığ Belediyesi halk otobüslerine dezenfeksiyon işlemi uyguluyor

16.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:59

Elazığ Belediyesi, halk otobüslerini haftalık dezenfeksiyon işleminden geçiriyor.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Savaş Şirinocak, 15'i elektrikli otobüs olmak üzere 73 araçla günlük ortalama 40 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.

Belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatları doğrultusunda halka en iyi ulaşım hizmetini sunmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Şirinocak, şunları kaydetti:

"Salgın hastalıklara karşı atölyelerimizde belirli periyotlarla kendi personelimizle araçlarımıza dezenfeksiyon işlemini yapıyoruz. Hem daha steril bir ortam oluşturmak hem de ortalıktaki salgın hastalıklara karşı tedbir amaçlı mevcut faaliyet olarak bu işlemi uyguluyoruz."

Şirinocak, halka en iyi ulaşım imkanını sunmak adına sürekli olarak hizmetlerini yenilemeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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