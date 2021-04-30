Elazığ Belediyesi, GES ile 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek
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Elazığ Belediyesi, GES ile 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek

Elazığ Belediyesi, GES ile 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılarak son aşamasına getirilen Güneş Enerji Santrali (GES) ile yılda 1 milyon 800 bin kilowat elektriğin üretilerek ekonomik kazanç sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılarak son aşamasına getirilen Güneş Enerji Santrali (GES) ile yılda 1 milyon 800 bin kilowat elektriğin üretilerek ekonomik kazanç sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Belediyeye ekonomik anlamda katkı sunacak projeler arasında yapımı süren GES'in faaliyete geçirilmesi için gün saydığı beleritlidi. Yünlüce Köyü Akpınar mevkiinde yapılan ve 990 kw/h gücündeki güneş enerji santrali kurulum çalışmalarının son aşamasını Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şerifoğulları, 19 bin metre kare alan üzerine inşa edilen proje kapsamında yılda 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretiminin sağlanacağı ifade etti.

Gelecek için umut vadeden projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Aziz şehrimiz Elazığ'ımız için çalışmaya ve üretmeye devam ediyor, söz verdiğimiz projeleri adım adım hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda belediyemize ekonomik anlamda katkı sağlayacak projelerimiz arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES)'de artık son aşamaya geldik. Belediyemiz bünyesinde 19 bin metre kare alan üzerine inşa ettiğimiz ve yılda 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek olan GES projemiz kısa zaman içerisinde faaliyetlerine başlayacak. Bu projemize ek olarak yine Şahinkaya mevkiinde 5 megawatt kapasiteli yeni bir GES projemiz içinde çalışmalarımızı başlatmış olup, 2022 yılında ihalesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu projelerimizle enerji ihtiyacımızı doğadan alarak Elazığ'ımıza hizmet ediyoruz. Amacımız, bize inanan, güvenen ve destekleriyle her daim yanımızda olan kıymetli hemşerilerimize güzel hizmetler sunmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmektir" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi, GES ile 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek
Elazığ Belediyesi, GES ile 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek
Elazığ Belediyesi, GES ile 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek
Elazığ Belediyesi, GES ile 1 milyon 800 bin kilowat elektrik üretecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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