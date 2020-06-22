Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri sokak hayvanları için su ve mama bırakıyor
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Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri sokak hayvanları için su ve mama bırakıyor

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, sıcak havaların gelmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

22.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:49

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, sıcak havaların gelmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Belediyenin desteği ile gönüllü gençlerin oluşturduğu 15 kişilik grup, haftanın belirli günlerinde kentin farklı noktalarında düzenli olarak mama ve su dağıtımı yaparak, sokak hayvanlarını besliyor.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının bakımlarını düzenli bir şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kendi aralarında gönüllü olarak bu işi yürüttüklerini kaydeden Celayir, "Elazığ'ın farklı noktalarında sokak hayvanları için beslenme programı düzenliyoruz. Hayvanları yoğun olduğu bölgelere giderek hazırladığımız mama ve suları bırakıyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınının hayvanları olumsuz etkilediğini ifade eden Celayir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mama ve su bulma sıkıntısı yaşıyorlar. Elazığ Belediyesinin destekleri ile 15 kişilik ekip ile bu işi sürdürüyoruz. Şehrin muhtelif yerlerinde sürekli ekiplerimiz geziyor. Gittiğimiz bir çok yerde kedi ve köpekler ile dostluğumuzu perçinleştirdik. Onlar da bizi tanımaya başladı. Onların ihtiyaçlarının artık ciddi anlamda farkındayız. Gittiğimiz yerlerde kediler için ayrı mama köpekler için ayrı mama ve su kapları bırakıyoruz. "

Sokak hayvanlarına karşı herkesi duyarlı olmaya davet eden Celayir, "En azından herkesin evinin kapısının önüne bir kap su bir mama bırakması hayvanlar için çok büyük bir iyilik olacak." dedi.

Beyza Berfin Şener de arkadaşlarıyla gönüllü olarak sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirtti.

Bu işi yaparken mutlu olduklarını ifade eden Şener, "Arkadaşlarımızla hayvanları güzel bir şekilde besledik. Salgının ilk döneminde restoranlar kapandığı için artık yemekler ile beslenme gibi şansları kalmadı. Biz belirli günlerde bu hayvanları besliyoruz. Ama tüm hayvanlara yetişmemiz imkansız." ifadelerini kullandı.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri sokak hayvanları için su ve mama bırakıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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