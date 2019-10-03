Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi kuruluyor

03.10.2019 20:37

Gençlik Meclisi Başkanlığı'na Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun Emre Burak Kürüm getirildi.

Gençlik Meclisi bünyesinde yürütülecek çalışmalarla gençlerin birlikte yönetim becerilerini geliştirmek, şehre ve gençliğe dair sorunların çözümüne katkı sağlamak ve gençlerin gelişimlerine değer katan aktivitelerle katılımcı bir gençlik oluşturmak hedefleniyor. Gençlik Meclisi'ne gönüllü üye olmak isteyen 18-30 yaş arası gençler, açıklanacak ileri bir tarihte internet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Gençlik Meclisi; Çevre ve Kent Sorunları Komisyonu, Eğitim ve Öğrenci Sorunları Komisyonu, Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu, AR-GE Bilim ve Teknoloji Komisyonu ile Medya, Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu olmak üzere yedi ayrı kolda faaliyet gösterecek.

Kaynak: Bültenler