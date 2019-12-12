Elazığ Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete sunuldu

12.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:55

Devam eden çalışmalar doğrultusunda, kısa süre önce hizmete sunulan Sarayatik ve Hilalkent mahalleleri spor yaşam merkezlerinin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi de hizmete açıldı.

Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Eyüp Berk, mahallelerine spor yaşam merkezinin kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğullarına şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE SPOR YAPMA FIRSATI

Elazığ Belediyesi, şehrin farklı noktalarında açtığı spor yaşam merkezlerinde bay ve bayanlara hafta içi her gün uzman spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz spor yapma olanağı sağlıyor.

Hafta içi 09.00-15.00 saatleri arasında bayanlara hizmet veren spor merkezleri, 17.00-22.00 saatleri arasında ise baylara hizmet veriyor. Sporla tanışmak veya sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek isteyen bay ve bayanlar, hafta içi belirlenen saatlerde koşu bandı, kondisyon bisikleti, eliptik bisiklet, ağırlık istasyonu, mekik sehpası gibi aletlerle uzman spor eğitmenleri eşliğinde spor yapıyorlar.

Kaynak: Bültenler