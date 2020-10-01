Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor

01.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:09
Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor

Elazığ'da belediyesi şehirde kullanılan otobüs durağı, bank ve kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üretiyor.

Elazığ'da belediyesi şehirde kullanılan otobüs durağı, bank ve kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üretiyor.

Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyeleri, kent genelinde park, bahçe, okul ve ibadethanelerde kullanılan mobilya üretim çalışmaları yapıyor. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son bir yılda bin 344 adet bank, 76 adet otobüs durağı, 50 adet kedi evi, 61 adet köpek evi ile bin 769 adet masa sandalye gibi ofis malzemesi üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Üretilen ürünlerin ihtiyaç duyular noktalarda hizmete sunulduğu aktarıldı. Üretilen ürünlerin şehir ihtiyacının yanı sıra ilçe ve komşu il belediyelerine göndererek destek sağladığı kaydedildi.

Şehrin yaşam kalitesini artırmak adına belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya azami gayret gösterdiklerini belirte Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizin yaşam kalitesine değer katmak noktasında gayretle çalışırken, kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz atölyelerinde de deneyimli personelimiz tarafından daha düşük maliyetle kent mobilyaları üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz kent mobilyaları ile hem şehir merkezinde, hem merkeze bağlı köylerimiz, ilçelerimiz ve komşu illerimize destek sağlıyoruz. Kaynaklarımızı etkin kullanarak, kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda ilerleyeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor
Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor
Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor
Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Meral Akşener Charles Michel Fahrettin Koca
Magazin Can Yaman Hazal Kaya Ali Sürmeli Türkan Şoray
Spor Babel Sörloth Arda Turan Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan İzmir Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 17:20:19. #1.15#
title