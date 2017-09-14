Elazığ Belediyesi, Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Elazığ Belediyesi, başkan ve başkan yardımcılarının adı kullanılarak bağış adı altında para toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.



Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde, belediye başkanı, başkan yardımcıları ve idarecilerin adı kullanılarak, ihtiyaç sahibi muhtaç insanlara ya da yardım amaçlı sosyal sorumluluk projelerine destek sağlamak adı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Elazığ Belediyesinin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında yardım talebinde bulunulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşın dikkatli olmaları, bu kişilere kesinlikle itibar etmeyerek, emniyet güçlerini bilgilendirmelerini önemle rica ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ