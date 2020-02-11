Elazığ Belediyesi depremzedelerin yanında

11.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:28

Elazığ Belediyesi, depremin 17. gününde depremde evleri hasar gören ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Depremin hemen ardından tüm ekipleriyle vatandaşların yaralarını sarmak adına seferber olan Elazığ Belediyesi, Hayır Çarşısı aracılığıyla gıda, giyecek, ısıtıcı, battaniye, yatak, yorgan, su, sebze-meyve ve muhtelif malzemelerden oluşan yardım malzemeleriyle binlerce aileye destek sağlıyor.

Depremin hemen ardından tüm sosyal tesislerini depremzedelere açan Elazığ Belediyesi, ilk günden itibaren tesislerde ve çadır kentlerde kalan vatandaşlara 35 noktada kurulan aşevleri aracılığıyla sabah kahvaltısında 10 bin kişilik çorba-ekmek, akşam yemeğinde 5 bin kişilik sıcak yemek, saat 22.00'da ise 5 bin kişilik çorba ve ekmek ikramında bulunuyor.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: "DAHA GÜÇLÜ BİR ELAZIĞ İNŞA EDECEĞİZ"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yaşadığımız 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk andan itibaren ekiplerimizle sahada yerimizi alarak vatandaşımızın yaralarını sarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke olarak her zor zamanlarımızda olduğu gibi çok güçlü bir şekilde bir ve beraber olduk. Milletimiz canı gönülden maddi ve manevi destekleriyle Elazığ'ımızın yanında olduğunu gösterdi. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede sararak, devletimizin güçlü desteğiyle daha güzel ve daha güçlü bir Elazığ inşa edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler