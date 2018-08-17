Elazığ Belediyesi, Bayram Öncesi Hazırlıkları Tamamladı

Elazığ Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Elazığ Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıkların tamamladığını bildirdi. Bu kapsamda belediye sınırları içinde kurban satışı ve kesim yapılacak noktalar belirlenerek, hazır hale getirildi. Kurban kesim noktalarında vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri hijyenik ortamlar hazırlanırken, kurban satıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda da gerekli düzenlemeler yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında kurban satış ve kesim noktalarında gerçekleştirilen zemin çalışması, alt yapının hazırlanması, kesim askı demirlerinin yerleştirilmesi, lavaboların hazırlanması, aydınlatma çalışmaları, kurban satış ve kesim noktalarına su tesisatı çekilmesi gibi çalışmalar tamamlandı. Bayram süresince kurban satış ve kesim noktalarında vatandaşlara su ikramında bulunulacak. Vatandaşların kurban kesim noktalarında sıkıntı yaşamamaları adına ekiplerimiz tarafından konteyner, çöp poşeti gibi malzemelerin temini gerçekleştirilecek, kesim yerlerinde geçici lavabo bulundurulacak. Elazığ Belediyesi klasik bir bayram görüntüsü olan kaçak kurbanlıkların yakalanması için vatandaşa destek sağlayacak. Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan kurban yakalama timi, 153 Beyaz Masa'yı aramaları halinde olay yerine intikal ederek vatandaşa hizmet verecek" denildi.

Kurban Bayramı boyunca otobüs seferlerinin ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, Ayrıca arefe günü de Harput, Asri ve Gülmez mezarlıklarına ulaşım hizmeti ücretsiz sunulacak. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından halk sağlığının korunması amacı doğrultusunda bayram öncesi şekerleme, pasta, kadayıf ve tatlı üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik bir dizi denetim gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca bayram süresince herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için özellikle kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürecek. Halk sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla belirlenen noktalar haricinde kurban kesimine izin vermeyecek. Bir yandan şehrin cadde ve sokaklarındaki yol ve kaldırımlarda yenileme-bakım ve onarım çalışması geçirirken, bir yandan da rutin temizlik hizmetleri haricinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Park ve bahçeler başta olmak üzere yeşil alanlarda gerçekleştirilen çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra camiler ile Harput'ta bulunan türbeler de temizlik çalışmaları ile bayrama hazırlandı. Öte yandan 110 itfaiye, 185 su arıza, 153 Beyaz Masa, ücretsiz cenaze hizmetleri gibi birimler, nöbetçi ekipleriyle bayram süresince 24 saat aralıksız olarak vatandaşa hizmet sunacak. Elazığ Belediyesi kartlı su sayacı aboneleri için de on günlük tatil süresince hizmet sunacak. Yılın 365 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlar için umudun öteki adı olan Hayır Çarşısı, bu bayramda da yüzleri güldürmeye, bayramı bayram gibi yaşatmaya vesile olacak. Hayır Çarşısı Kurban Bağış Kampanyası doğrultusunda, dileyen vatandaşlar kestikleri kurban etlerini bağışlayacaklar, dileyenler de kurbanlıklarını kesim için canlı bağışlayabilecekler. Hayır Çarşısına kurban eti ve küçükbaş kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların 153 Beyaz Masa hattı ile irtibat sağlamaları halinde, ekipler tarafından bağışları toplanacak" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ