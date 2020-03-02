Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'ndan, İdlib gazisine ziyaret

02.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:46

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında yaralanan Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şerifoğulları, saldırıda yaralanan, tedavisinin ardından taburcu edilen Yüce'yi evinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Aziz şehitlere ve gazilere minnet borçlu olduklarını aktaran Şerifoğulları, "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Şehit kahraman Mehmetçiğimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA