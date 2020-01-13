Elazığ Baskil'de 15 metrelik su kuyusuna düşen gebe ineği itfaiye kurtardı

13.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:44

Elazığ'ın Baskil ilçesinde su kuyusuna düşen gebe inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Kuluşağı köyü Kuzucuk mezrasında yaşayan Orhan Atay, hayvanlarını otlatmak için bahçeye çıkardı.

Bu sırada Atay'ın gebe olan ineklerinden biri kazara 15 metrelik su kuyusuna düştü.



Atay ve komşuları ineği düştüğü kuyudan kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen ekipler kurdukları halat sistemi ile ineği kuyudan çıkardı.

Veteriner kontrolünde inek ve karnındaki yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.



Atay, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA