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Elazığ Basketbol Kulübü, 10'da 10'la tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ Basketbol Kulübü, 10'da 10'la tamamladı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu 10. hafta maçında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye'yi 93-46 mağlup etti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu 10. hafta maçında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye'yi 93-46 mağlup etti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nun 10. haftasında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye'yi 93-46 yendi. Normal sezonun son maçını da farklı kazanan Elazığ ekibi, grubunu 10'da 10'la namağlup lider olarak noktaladı. Çapraz eşleşme ile play-off'taki rakibini bekleyen bordo-beyazlı ekip, turu geçmesi halinde 6'lı finallerde Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Elazığ Basketbol Kulübü, rakibinin belirlenmesi sonrası ilk maçını 19-20 Şubatta deplasmanda, ikinci maçını ise 25-26 Şubatta Elazığ'da oynayacak. - ELAZIĞ

Elazığ Basketbol Kulübü, 10'da 10'la tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

basketbol, Toroslar, Mersin, Elazığ, Spor, Haber

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