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Elazığ Basketbol'da Deringöl dönemi bitti

Elazığ Basketbol'da Deringöl dönemi bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), Başantrenör Levent Deringöl'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), Başantrenör Levent Deringöl'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve sezonun ilk yarısını 5'te 5 yaparak tamamlayan Elazığ Basketbol Kulübü'nde Başantrenör Levent Deringöl'le yollar ayrıldı. Ayrılığa ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada;

"Elazığ Basketbol Kulübü antrenörü Levent Deringöl, karşılıklı görüşme sonrası mutabık kalınarak görevinden ayrılmıştır. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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