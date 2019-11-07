Elazığ Barosu, bazı baroların TBB'yi olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi

07.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24

Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, bazı baroların Türkiye Barolar Birliğini (TBB) olağanüstü genel kurula çağırmasına tepki gösterdi.

Yentür, yaptığı yazılı açıklamada, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Aydın, Van ve Tunceli barolarının girişimlerini Elazığ Barosu olarak doğru bulmadıklarını belirtti.

Bu talebin usul ve gerekçesiyle TBB'ye zarar verdiğini düşündüklerini aktaran Yentür, şunları kaydetti:

"Bu talebin, yargı reformu sürecinde, mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken ve 2. paket için çalışmaların yürütüldüğü bir zeminde ülkemizin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısında olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Kaynak: AA