Elazığ Amatör Küme U14 Futbol Ligi bol gollü başladı
Elazığ Amatör Küme U14 Liginde 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı.
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Amatör Küme U14 Liginde 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı.
Elazığ Amatör Küme U14 Futbol Ligi başladı. 2021-22 sezonun ilk haftasında oynanan 3 maçta fileler tam 22 kez sallandı. Alınan sonuçlar şöyle:
"Karakoçan 1985 Spor 9-1 Gençlik Merkezi, HD Karakoçan FK 0-5 Elazığ Yolspor, İl Özel İdare 6-1 62 Munzurspor, Dsispor 3-0 Doğukent Gençlik (Hükmen)." - ELAZIĞ
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