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Elazığ Amatör Küme U14 Futbol Ligi bol gollü başladı

Elazığ Amatör Küme U14 Futbol Ligi bol gollü başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Amatör Küme U14 Liginde 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Amatör Küme U14 Liginde 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Elazığ Amatör Küme U14 Futbol Ligi başladı. 2021-22 sezonun ilk haftasında oynanan 3 maçta fileler tam 22 kez sallandı. Alınan sonuçlar şöyle:

"Karakoçan 1985 Spor 9-1 Gençlik Merkezi, HD Karakoçan FK 0-5 Elazığ Yolspor, İl Özel İdare 6-1 62 Munzurspor, Dsispor 3-0 Doğukent Gençlik (Hükmen)." - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Karakoçan, gençlik, Futbol, Elazığ, Spor, Haber

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