ELAZIĞ Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 1188 tarihi eseri ele geçirdi
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ELAZIĞ Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 1188 tarihi eseri ele geçirdi

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 1188 tarihi eseri ele geçirdiELAZIĞ'da, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, Roma dönemine ait bin 161 sikke ve 27 bronz obje olmak üzere 1188 tarihi eser ele geçirdi.

31.08.2020 17:08 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:37

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 1188 tarihi eseri ele geçirdi

ELAZIĞ'da, alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, Roma dönemine ait bin 161 sikke ve 27 bronz obje olmak üzere 1188 tarihi eser ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradıklarının bilgisini edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerle iletişime geçip, tarihi eserleri satın almak istediklerini belirtti. Alıcı kılığında buluşmaya gelen ekipler, 2 şüpheliyi tarihi eserleri satarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait bin 161 sikke ve 27 bronz obje olmak üzere 1188 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 1188 tarihi eseri ele geçirdi

Kaynak: DHA

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