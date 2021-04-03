Elazığ'a uyuşturucu getiren şahıs yakalandı
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Elazığ'a uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'a uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

Elazığ'a uyuşturucu madde getiren şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı, şahsın aracından yaklaşık yarım kilogram esrar çıktı.

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Elazığ'a uyuşturucu madde getiren şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı, şahsın aracından yaklaşık yarım kilogram esrar çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 45 yaşındaki şüpheli E.O'nun Diyarbakır üzerinden Elazığ'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şahsın kullandığı aracı tespit edip Elazığ'a girişte Maden ilçesi yakınlarında durdurdu. Şüpheli E.O. gözaltına alınırken, yapılan aramada koltuk altında yaklaşık yarım kilogram kubar esrar gele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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