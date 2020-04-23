Elazığ'a Korona tedbiri, bazı caddelere yaya kısıtlaması getirildi Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce araç trafiğine tamamen kapatılan caddelerde zorunla haller hariç yaya giriş ve çıkışlarına da kısmi yasak getirildi.

Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce araç trafiğine tamamen kapatılan caddelerde zorunla haller hariç yaya giriş ve çıkışlarına da kısmi yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha'nın Gazi, Hürriyet, Vali Fahri Bey, Mimar Faruk, Balak Gazi, Yakup Şevki, Şehit İlhanlar, Namık Çiftçi, Balakgazi (1'inci Harput) ile İnönü Caddeleri ile Bosna Hersek Bulvarına zaruri haller dışında araç giriş ve çıkışlarının kısıtlanması kararı anımsatıldı.

Anımsatılan kararda geçen bulvar ve caddelerle ilgili açıklamanın devamında: " Yukarı da sayılan cadde, bulvar ve alanlarda hafta sonları, resmi tatil günleri ile Ramazan ayı süresince iftar ve sahur vakitleri arasında zaruri haller, hizmetler dışında yaya giriş ve çıkışına kapatılmasına, diğer zamanlarda ise kamu hizmetleri, zaruri hizmetler, bankacılık ve ödeme işlemleri ile bu alanlarda bulunan ofis, medya kuruluşu, market, matbaa, fırın, ticari işletme gibi ticari alanlarda çalışan, işletmelerin faaliyetleri için gerekli olan tedarik, lojistik, ödeme gibi hizmetleri sağlayan kişiler veya bu alanlarda ikamet eden kişiler dışında kalan vatandaşların giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına karar verildi" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA