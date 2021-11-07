Elazığ'a ilk kez gelen öğrenciler Harput'u gezdi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Gelin Tanış Olalım Projesi' kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehre ilk kez gelen öğrencilere Harput'u gezdirdi.

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ülkenin dört bir tarafından kente gelen öğrencilerin Elazığ'ı tanıması amacıyla yapılan "Gelin Tanış Olalım Projesi" uygulanmaya devam ediliyor. Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personellerinin rehberliğinde Elazığ'ın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle ihtişama sahip olan Harput ziyaretçi öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

Düzenlenen gezi hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Öğrencilerimizin yaşayacakları ili tanımaları, çevreye uyumu ve gönüller arasında muhabbet köprüleri kurmak amacıyla 'Gelin Tanış Olalım Projesi' çerçevesinde öğrencilere şehrimizin tarihi, turistlik, kültürel mekanlarına gezi düzenledik. Düzenlediğimiz gezinin öğrencilerimiz tarafından büyük beğeni toplaması bizleri de çok mutlu etti" dedi. - ELAZIĞ