Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı
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Elazığ, 3. Sayfa

Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı

Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı.

21.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:45
Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı

Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı.

Heyelan olayı, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a giden Kurtalan ekspresinin geçtiği sırada tünel çıkışından yaklaşık 100 metre sonra heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle trenin lokomotif kısmı raylardan çıktı.80 yolcunun olduğu trenin vagonlarının raylarda kalması sayesinde olası bir facia ucuz atlatıldı.

Yaralanan ve ölenin olmadığı olayla ilgili bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Elazığ'a heyelan nedeniyle tren raydan çıktı, facia ucuz atlatıldı

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