Elazığ'a depremin yıktığı 23 okul yerine 41 okul kazandırılıyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan 23 okul yerine inşa edilecek 41 okuldan 15'i tamamlanarak eğitim öğretime kazandırıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan 23 okul yerine inşa edilecek 41 okuldan 15'i tamamlanarak eğitim öğretime kazandırıldı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında kent genelindeki tüm okullarda inceleme yapılarak yıkılması ya da güçlendirilmesi gereken okullar tespit edildi. Bu kapsamda ağır hasar gören 23 okul kontrollü olarak yıkıldı. Orta ve hafif hasarlı 42 okulun ise güçlendirilmesine karar verildi.

Yıkılan okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde İl ve Devlet Yatırım Programı ile hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan 41 okuldan 15'i tamamlandı, 27 okul da güçlendirme yapılarak eğitim öğretime açıldı.

"Okullarımız, çağın ve zamanın ihtiyaçlarına göre en güzel şekilde yapılmakta"

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine, 24 Ocak 2020'de yaşanan depremde hayatını kaybeden 41 kişiyi rahmetle andıklarını söyledi. Gürtürk, depremin hemen ardından devletin tüm kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının büyük bir özveriyle depremzedelere yardım elini uzattıklarını belirterek ilk etapta ildeki 80 bin depremzedeye okullarda ve pansiyonlarda barınma imkanı sağladıklarını, 120 bin depremzedeye de psikososyal destek hizmeti sunduklarını aktardı.

Büyük hasara neden olan depremden kentteki bazı okulların da etkilendiğine işaret eden Gürtürk, "23 okulumuzun yerine 41 yeni okul yapıyoruz ve bunlardan 15'inde eğitim ve öğretim hizmeti vermekteyiz. Geri kalan okullarımız ise 2022 yılı içinde periyodik olarak bizlere teslim edilecek. Devlet yatırım programımız ile Bakanlığımızın TOKİ eliyle yaptırmış olduğu, hayırseverlerin katkı sunduğu okullarımız, çağın ve zamanın ihtiyaçlarına göre en güzel şekilde yapılmakta ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmakta." diye konuştu.

Gürtürk, yeni okulların çağın gereksinimlerine uygun, depreme dayanıklı, donanımlı ve modern okullar olarak inşa edildiğini dile getirerek, yeni inşa edilen okulları daha nitelikli daha donanımlı hale getirdiklerini bildirdi.

"Yeni okullarımızda çatılardaki yağmur sularının toplanarak depolarda biriktirilmesi ve buradan bahçe sulamalarının yapılmasını sağlayacak sistemler dahi kuruyoruz. Akıllı okul dediğimiz çağın durumuna uygun laboratuvarlar, işlikler, derslikler, kütüphaneler ve spor salonları ile daha kullanışlı bir hale getiriyoruz." ifadelerini kullanan Gürtürk, okulların boyasının dahi özenle seçildiğini aktardı.

"Yıkılan okulların kat kat üzerinde okul yapılıyor"

Gürtürk, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için devlet ve hayırseverlerin desteğiyle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanların kente en üst seviyede destek ve katkı sunduğuna dikkati çeken Gürtürk, "Burada devletimizin gücünü, kudretini, hem eğitim ve öğretim alanında hem de diğer alanlarda yaptığı hizmetlerle gördük, yaşadık. Özellikle devletimizin yaptırdığı okullarla birlikte diğer sosyal kültürel alanlar, pansiyonlarımız ve spor salonlarımızın da yapımı devam etmekte. Elazığ'da bugün itibarıyla yıkılan okulların kat kat üzerinde okul yapılıyor." dedi.

Gürtürk, bundan sonra kente kazandırılacak okulların da daha üst seviyede ve yeni sistemlerle donatılarak eğitim öğretime sunulacağını ifade etti.