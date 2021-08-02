Elazığ'a 3,5 milyon TL destek

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Elazığ'da 10 projeye 3, 5 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Elazığ'da 10 projeye 3, 5 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak. Destek süt, tarım makineleri, meyvecilik geliştirme, yöresel ürünler pazarı gibi alanlarda 654 üreticiye verilecek. Tarımda üretim ve istihdamın artması, tarımdan elde edilen gelirin yükseltilmesi amacıyla Elazığ Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 proje, DAP Bölge Kalkınma İdaresince onaylandı.

2021 yılı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Altyapısını Geliştirme projesi kapsamında Elazığ'da 10 projeye 3, 5 milyon liralık yatırım desteği sağlayacak.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, desteklerin önemine değindi. Yırık: "İlimizde, soğuk süt, tarım makineleri, meyvecilik geliştirme, yöresel ürünler pazarı, yem bitkilerinin üretiminin yaygınlaştırılması alanlarında hayata geçirilecek projelerle toplamda 654 üreticimize 3, 5 milyon liralık hibe desteği ile katkı sağlanacak. Bu projeler neticesinde vatandaşlarımızın üretmiş olduğu tarımsal ürünlerin değerinin artırılması, istihdamın ve tarımın geliştirilmesine yönelik birçok fayda sağlanacak. " dedi. elazığ tarım süt destek

Kaynak: Habermetre