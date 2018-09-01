Elazığ'a 1 Vali Yardımcısı, 8 Kaymakam Ataması Yapıldı

Bugün çıkan kararname ile Elazığ'a 1 vali yardımcısı, 8 kaymakam atandı.

Mülki İdare Amirleri kararnamesi bugün resmi gazetede yayımlandı. Kararnamede Elazığ Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Varto Kaymakamlığına atanırken, Elazığ Vali Yardımcılığına ise Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu getirildi.

İlçelerden Baskil Kaymakamlığına Çağlayancerit Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Maden Kaymakamlığına Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, Arıcak Kaymakamlığına Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, Ağın Kaymakamlığına Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Kovancılar Kaymakamlığına Çobanlar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Keban Kaymakamlığına İdil Kaymakamı Ersin Tepeli,Karakoçan Kaymakamlığına Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Nebi Çanga, Palu Kaymakamlığına Çamoluk Kaymakamı Mustafa Demir atandı.

Öteyandan Karakoçan Kaymakamı Mehmet Kocabey Muş Vali Yardımcılığına, Palu Kaymakamı Ömer Faruk Fidan Pülümür Kaymakamlığına, Alacakaya Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer Hamur Kaymakamlığına, Arıcak Kaymakamı Mevlüt Şekerci Gercüş Kaymakamlığına ve Maden Kaymakamı Ömer Büyükergene ise Çayırlı Kaymakamlığına tayin edildi.

Daha önce ataması yapılan ancak durdurulan Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk Çayeli Kaymakamlığına, bir süre önce geçici görevle Hatay Valiliği emrine atanan Kovancılar Kaymakamı Hasan Gündoğdu ise Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne getirildi. - ELAZIĞ