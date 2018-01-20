Elazığ 6'ıncı Bölge Teşviklerinden Yararlanacak

Daha önce 4'üncü bölge teşvik desteklerinden yararlanan Elazığ'ın 6'ıncı bölge teşvik desteklerinden yararlanacağı bildirildi.

Bugün yayınlanan 30307 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar'da 4 ve 5'inci bölge teşvik desteklerinden yararlanan illerin 6'ıncı bölge teşvik desteklerinden yararlanmaya başlayacağı yer aldı.

Çok önemli bir talepleri olan konunun çözüldüğünü belirten Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, artık Organize Sanayi bölgelerine yapılacak tüm yatırımların sektör ayrımı olmadan 6. bölge desteklerinin tamamından yararlanacağını kaydetti.

Resmi gazetede yayınlanan kararın Elazığ için daha çok yatırım ve istihdam olduğunun altını çizen Vali Kaldırım, kentin hayati konularından biri olan 6. bölge teşvikleri kapsamına alınmasında büyük çabaları olan iş dünyası, milletvekilleri, il başkanı ve tüm ilgililere teşekkür etti.

Alan;" Elazığ büyük yatırımların adresi olacaktır"

Elde edilen kazanımın ilin yatırımlar ve istihdamı açısından yeni bir dönemin miladı olduğunu dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ise;" 2015 yılı Şubat ayında Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmemin ardından ilimizde yatırımların önündeki en büyük engelin Teşvik Yasası olduğunu tespit ettik. Bu tarihten itibarın çok büyük bir mücadelemiz oldu. Tüm kamuoyunun yakından bildiği gibi Başbakanımızın Çankaya köşkünde ki Cazibe Merkezleri Lansman toplantısında canlı yayın esnasında Elazığ'a haksızlık yapıldığını ifade ederek, ilimizin mağduriyetini dile getirmiş ve bu konuda yeni bir düzenleme yapılması sözünü almıştık. 20 Ocak 2018 tarihi itibarı ile bu söz artık Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve resmiyet kazanmıştır" dedi.

Elazığ için yatırımların önündeki en büyük engelin kalktığına dikkat çeken Alan," Yatırımcıların artık herhangi bir bahanesi kalmamış ve çok önemli potansiyel kaynakları olan, yatırımlar açısından bölgemizdeki en cazip il olan Elazığ artık kabuğunu kırmıştır. Oda başkanı olarak son üç yıldan beri çok büyük bir mücadele verdiğim Teşvik Yasasında bugün mutlu sona ulaşmanın huzurunu yaşıyorum. Ben öncelikle vermiş olduğumuz bu büyük mücadelede bizi mahcup etmeyen Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlar Kuruluna kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yeni düzenleme ile birlikte ilimiz başta emek yoğun olan tekstil gibi çok büyük yatırımların adresi olacaktır. Yurt içinden ve dışından marka yatırımlar başta olmak üzere çok sayıda girişimci artık Elazığ'ı tercih edeceklerdir. "ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ