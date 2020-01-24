Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı
Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Sivrice olduğunu duyurdu.
24.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:26
Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğunu duyurdu. Yerel saatle 20.55'te meydana geldiği açıklanan deprem, yerin yaklaşık 10 km derinliğinde oldu.
Sosyal medyada, depremin Tunceli, Malatya ve çevre illerde de hissedildiği; kuvvetli sarsıntının 1 dakikaya yakın sürdüğü yönünde paylaşımlar yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com