Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı
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Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı

Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Sivrice olduğunu duyurdu.

24.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:26
Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı

6,8 büyüklüğünde depremle sallandı. , depremin merkez üssünün ilçesi olduğunu duyurdu. Yerel saatle 20.55'te meydana geldiği açıklanan deprem, yerin yaklaşık 10 km derinliğinde oldu.



Sosyal medyada, depremin Tunceli, Malatya ve çevre illerde de hissedildiği; kuvvetli sarsıntının 1 dakikaya yakın sürdüğü yönünde paylaşımlar yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Elazığ 6,8 büyüklüğünde depremle sallandı
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