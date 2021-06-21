Elazığ 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracat yaptı

Elazığ ihracatta son 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracatla Doğu Anadolu ve TRB illeri içerisinde ilk sırada yer aldı.

Elazığ ihracatta son 5 ayda 146 milyon 282 bin dolar ihracatla Doğu Anadolu ve TRB illeri içerisinde ilk sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Elazığ Mayıs ayında 16 milyon 879 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, bir önceki yıla göre yüzde 100 bir artış gösterdi. Ancak, 2021 yılı ilk 5 aylık ortalamalarında ise yılın en düşük ihracatı Mayıs ayında gerçekleşti. Yılın ilk 5 aylık ihracat toplamında 146 milyon 282 bin dolar ile Doğu Anadolu ve TRB illeri içerisinde ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Elazığ TSO'dan yapılan açıklamada, "TİM kayıtlarında Elazığ'ın son 4 yıldaki ihracat rakamları incelendiğinde, 2018 yılında 222 milyon 189 bin dolar, 2019 yılında 213 milyon 256 bin dolar, 2020 yılında 166 milyon 187 bin dolar, 2021 yılı ilk 5 aylık döneminde ise 146 milyon 282 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 2021 yılının ilk 5 aylık dönemindeki toplam ihracat rakamı içerisinde madencilik ürünleri 133 milyon 504 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. 2021 yılı ilk 5 aylık döneminde yapılan toplam 146 milyon 282 bin dolar ihracat içerisinde madencilik ürünlerini payı yüzde 91.3 oldu." denildi.

Açıklamanın devamında "2021 yılının ilk 5 aylık dönemi içerisinde hazır giyim ve konfeksiyon, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, kimyevi maddeler, su ürünleri, mobilya gibi sektörlerde de bir önceki yıla nazaran yüzde 100'ün üzerinde ihracat gerçekleştirildi. Yılın ilk 5 aylık döneminde daha önceki yıllara nazaran bazı sektörlerde çok düşük seviyede gerçekleştirilen ihracatın artış oranı gelecek adına umut verirken, yıl sonu ihracatının son 4 yıllık rakamların üzerine çıkması bekleniyor. Bu yıl sadece madencilik sektöründe yapılacak ihracatın 300 milyon dolar seviyesinde olması beklenirken, ihracattaki payı çok düşük olan hazır giyim ve konfeksiyon, su ürünleri, meyve, mobilya, kimyevi ürünler, yapı malzemeleri sektörlerinde ise önceki yıllara göre ciddi bir yükseliş göstermesi öngörülüyor"ifadelerine yer verildi.

Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı