Elazığ 4,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı

27.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:57

Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle