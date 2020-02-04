Elazığ 4.5'lik depremle sallandı

04.02.2020 02:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 02:39

DEPREMİN vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

Kaynak: DHA