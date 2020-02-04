Elazığ 4.5'lik depremle sallandı
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Elazığ 4.5'lik depremle sallandı

DEPREMİN vurduğu Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi.

04.02.2020 02:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 02:16
Elazığ 4.5'lik depremle sallandı

DEPREMİN vurduğu 'da merkez üssü ilçesinde 4.5 deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi. Depremin hasarlı olan binalarda herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.


Kaynak: DHA
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