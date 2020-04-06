Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti - Haberler
Türkiye, Arıcak, Elazığ, Güncel

Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti

Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti Elazığ'ın Arıcak İlçesi için kurulan uzaktan eğitim merkezi ile 200 öğretmen, 30'arlı sınıflarda her gün yaklaşık bin 500 öğrenciye düzenli olarak eğitim vermeye başladı Türkiye'de Korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesinin...

06.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:44

Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti

Elazığ'ın Arıcak İlçesi için kurulan uzaktan eğitim merkezi ile 200 öğretmen, 30'arlı sınıflarda her gün yaklaşık bin 500 öğrenciye düzenli olarak eğitim vermeye başladı

ELAZIĞ - Türkiye'de Korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından Elazığ'ın Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A-UZEM (Arıcak uzaktan eğitim merkezi) kurularak 200 öğretmenin katılımıyla 30'arlı sınıflar oluşturuldu, canlı ders verilmeye başlandı. Haftanın 4 günü öğretmenlerin ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık bin 500 kişiye eğitim ve hazırlık kursu verdiği bildirildi.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan Korona virüs nedeniyle öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için ülke genelinde oluğu gibi Elazığ'da da çalışmalar yapılıyor. EBA TV üzerinden verilen eğitimlerin yanı sıra Elazığ'ın Arıcak ilçesinde de örnek bir uygulamaya geçildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimlere kesintisiz devam edebilmek için A-UZEM sistemini kurdu. Kurdukları uzaktan eğitim sistemiyle Türkiye'de devlet okullarında bu uygulamayı yapan tek ilçe olan Arıcak, yurdun dört bir yanında memleketlerinde olan yaklaşık 200 gönüllü öğretmen ile adobe connect uygulamasıyla yaklaşık bin 500 ortaokul ve lisede öğrenim gören en ücra köydeki öğrenciye eğitim ve hazırlık kursu vererek onları LGS, YKS ye hazırlamaya başladı. Öğrenciler için oluşturulan 30'arlık online sınıflarda, haftanın 5 günü düzenli eğitim verilerek örnek çalışma gerçekleştirildi.

Öğrencileriyle dijital olanaklarla derslerini canlı olarak yapan gönüllü öğretmenlerinin Türkiye'de bir ilki başardıklarını aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, yaptıkları çalışmalar ile dezavantajlı öğrencileri de tespit ederek online eğitim için onlara internet imkanı sağladıklarını söyledi.

İnternet problemi olan öğrencilere, ücretsiz internet

Kurdukları sistem hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, "Arıcak ilçesi gerek ülkemizde gerek de ilimizde sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından dezavantajlı ilçelerimizden bir tanesidir. Korona virüsten dolayı okulların tatil olması sürecinde birtakım projeler geliştirdik. Uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilerimizin LGS, TYT ve YKS'ye hazırlık kurslarını bu şekilde düzenlemek istedik. Öğretmenlerimizden de gerçekten yoğun ve heyecanlı bir şekilde katılım sağlandı. Bununla ilgili olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizden de zaman zaman internet problemi oldu. Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak karşılayacağımızı ifade ettik. Bu şekilde öğrencilerimizin ihtiyaçları olduğu takdirde bunu da karşılıyoruz. İnter aktif bir eğitimle önce ders programlarını düzenledik, haftanın belirli günlerinde konu anlatımlarını yapıyoruz. Daha sonrasında ise soru çözümleri ve bir sonraki aşamada da rehberlik çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"30'arlı sınıflarla haftanın 5 günü eğitim"

Tatilden dolayı yurdun dört bir yanındaki memleketlerine dönen öğretmenlerin her gün istikrarlı bir şekilde sisteme giriş yaptıklarını ve eğitim verdiklerini aktaran Kılınç, "Bütün öğretmen arkadaşlarımızın kendi evinde. Bugün ders anlatan öğretmenimiz Antalya'daki evinde öğrencilere faydalı olmak gerekçesi ve isteğiyle ders anlatıyor. Burada yurdumuzun dört bir yanından kendi evinde ikamet eden öğretmenlerimiz, öğrencilerimize ulaşmış ve öğrencilerin eğitimlerini bu şekilde sağlamak üzere gerçekten gayretli bir şekilde bu çalışmaları yürütüyor"diye konuştu.

Normal okul sisteminde bir planlama yaptıklarını ve 30'ar sınıflar oluşturarak haftanın 5 günü uzaktan eğitim verdiklerini dile getiren Kılınç, "Bizler sınıf bazında sayılar oluşturduk. Ortalama her sınıfta 30 tane öğrenci bulundurmaya çalışıyoruz. Aksi takdirde interaktif bir eğitim gerçekleştiremiyoruz. Normalde bir öğretmen bire bir eğitim verdiği sınıflarda 30 kişilik sınıflar nasıl ki en ideal sınıflar olarak görülüyorsa biz bu sistemi de aynı şekilde öyle bir planlama yaptık. Tabi öğrencilerimiz de ders içerisinde öğretmenlerimiz ile beraber dersi işliyor, bu şekilde bir sistem. Yüz yüze eğitim kadar çok verimli olduğunu söylememiz mümkün değil ama ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacının olduğu bu geçtiğimiz süreç içerisinde bizler de bir şekilde çorbada tuzumuz olsun istiyoruz, katkı sunmaya çalışıyoruz. Ortalama haftanın 5 günü, öğrencilerin okul saatlerinin olduğu derslerde bir ders sistemi koymaya çalıştık. Bunun sebebi, öğrencilerimiz sabah erken nasıl okula gidiyorlarsa o saatte gelsinler, yani heyecanlarını kaybetmesinler okulla olan ilgi ve alakalarını kaybetmesinler diye düşündük. Dolayısıyla okul saatlerine paralel saatler planlayarak bu şekilde bir ders programı yapmaya çalıştık, bunun gayreti içerisinde olduk" diye bilgi verdi.

Elazığ 30'arlı sınıflarda 'Canlı Ders' uygulamasına geçti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haberler
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 22:15:43. #1.15#
title