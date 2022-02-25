Elagöz'den, Başkan Küpeli'ye ziyaret

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Baro Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'ye hayırlı olsun temennisinde bulunan Baro Başkanı Mustafa Elagöz, OSB'nin ve il sanayinin şehrin ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu dile getirdi. Güçlü sanayinin öneminin bu dönemde daha iyi anlaşıldığını belirten Mustafa Elagöz, sanayi sektörünün her açıdan gelişmesinin pozitif etkilerinin hem halka hem de hukuk dünyasında çalışanlara olumlu şekilde yansıdığını belirtti. Eskişehir Barosu olarak şehrin menfaatine olan tüm işlerde iş çevresi, meslek odaları ve STK'ları ile iş birliği ve eşgüdüm halinde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Elagöz, Eskişehir OSB ile de her zaman iş birliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Hukukçuların katkılarının önemi vurgulandı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Elagöz'e Eskişehir OSB'de hayata geçirdikleri projeler, bölgeye kazandırılan yatırımlar ve yeni dönem de gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yönetim olarak sanayinin ve şehrin kalkınması adına yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Küpeli, büyüme ve gelişmeyi yeni dönemde daha da hızlandırarak devam ettireceklerini ifade etti. Küpeli, sanayinin büyümesi ve gelişmesi sürecinde hukuk dünyasından önemli destek aldıklarını belirterek, gerçekleştirilen tüm yatırımlar ve ticari anlaşmalarda iyi hukukçuların ve avukatların katkılarının çok önemli olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi