Ela şarkısıyla dans etme videolarına Selin Ciğerci'den yeni yorum

Bugünlerde sosyal medyada çoğu ünlü ismin katıldığı bu video çekme akımına Hadise, Ebru Polat ve Ceyhun Fersoy'dan sonra Selin Ciğerci'de komik bir video çekerek katıldı.

tv100 ekranlarında yayınlanan Cengiz Semercioğlu ile Sabah Sohbeti programına konuk olan ünlü youtuber ve şarkıcı Selin Ciğerci gündeme damga vuran açıklamalarda bulunarak dikkat çekmişti. Ciğerci, "İstesem şarkımı 45 milyon yapar Reynmen'i bile geçerdim." sözlerini kullanmıştı.