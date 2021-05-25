Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | Yaşam

- Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ela, henüz 57 günlükken başladığı tedavisine 11 yıldır devam ediyor.

- Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak

İSTANBUL - İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ela, henüz 57 günlükken başladığı tedavisine 11 yıldır devam ediyor. Ela, fizyoterapist olmak için tüm zamanını ders çalışmaya ayırıyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takip edilen Ela, kendisi gibi hasta olan çocukları tedavi edebilmek için fizyoterapist olmak istiyor.

Tuzla'nın Şifa Mahallesi'nde yaşayan Kılıç ailesinin kızı olan Ela, henüz 57 günlükken hastaneye yattı. Doktorların omurilik sıvısında daralma, beyincik küçülmesi ve gelişim geriliği teşhisi koyduğu Ela, 11 yıldır fizik tedavi görerek yaşamını sürdürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemlerde kendisini ders çalışmaya adayan Ela, büyüyünce fizyoterapist olmak istiyor. 11 yıldır gittiği fizik tedaviler sonucunda birçok fizik hareketini öğrendiği belirten Ela, hasta olan diğer çocukları iyileştirmeye karar verdiğini söyledi. Ela, ders çalışmadığı dönemlerde ise ablası ile oyun oynamayı ve dikiş dikmeyi seviyor. 11 yaşındaki Ela Kılıç," Fizyoterapist olmak istiyorum. Bütün hareketleri biliyorum. Diğer çocuklara yardımcı olacağım. Onları yürüteceğim" dedi.

10 yıldır Gönül Elleri Çarşısı'nın takibinde

Henüz 57 günlükken tedavi süreci başlayan Ela, o tarihten itibaren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın takibi altına alındı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla başta Ela'nın tedavi süreci olmak üzere, temel ihtiyaçların karşılanma noktasında da Gönül Elleri Çarşısı Ela'nın yanında yer aldı. Gönül Elleri Çarşısı'nın etkinlik ve eğitim programlarına katılan Ela, bu süreçte hem sosyalleşirken hem de kişisel gelişimine katkı sağladı.

"Diğer çocuklar tedavi olsunlar diye fizyoterapist olmaya karar verdi"

Ela'nın annesi Selma Kılıç ise," Ela biraz hırçın ve içine kapanıktır. Çok fazla arkadaşı yoktur. Arkadaşının olmamasının sebebi ise; çok sık hastaneye gidiyoruz. Bir de yürümesinde sıkıntı olduğu için biraz oyunlarda çok sık düşüyor. Bu sebepten dolayı da arkadaşları onu oyunlara dahil edesi gelmiyor. Yavaş yavaş bunları da yenmeye başladık. Allah'ın izniyle daha iyi olacağız. Ela'nın fizyoterapist olmak istemesinin sebebi, yıllardır fizik tedavi alıyor. Fizik aldığımız hastanelerde de Ela gibi çocuklar var. Mesela daha yürümesi zor çocuklar var. Ela onlara yardımcı olmak istiyor. Kendisi bu tür şeyleri yaşadığı için, o çocukların yürümesini, tedavisi olmasını ve artık hastaneye gitmesinler diye böyle bir şeye karar verdi. İnşallah, Ela'nın bir katkısı olur. Ela gibi yürüme zorluğu çeken çocuklara fizik tedavi vererek onların yürümesine katkıda bulunacak" dedi.

"Tuzla Belediyesi kocaman bir aile"

Gönül Elleri Çarşısı'nın Ela'nın gelişiminde etkili olduğunu belirten Selma Kılıç; "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ela'yı etkinliklere davet etti. Resim dersine gittik. Orada başka arkadaşları ile tanıştı ve biraz daha sosyalleştir. Tedavilerine katkıları oldu. Yeri geldi kıyafet verdiler, yeri geldi Ela'nın bezini verdiler. Bebek arabası verdiler. Tuzla Belediyesi bizim kocaman bir ailemiz. 10 senedir Ela'nın yanındalar. Özellikle Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ve Dr. Fatma Yazıcı'ya çok teşekkür ediyorum. Onlar da bir anne ve baba oldukları için beni çok iyi anladılar ve her zaman yanlarımda durdular" dedi.

Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak
Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak
Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak
Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

İstiklal Caddesi'nde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde 'iğne atsan yere düşmeyecek' dedirten yoğunluk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Bülent Ersoy Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ela'nın tek isteği fizyoterapist olmak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 15:47:58. #1.14#

title