Ela Kazaz, Rihanna'nın 'Diamonds' adlı şarkısını yorumladı
Prizren'de yaşayan Tolga-Albena Kazaz çiftinin kızı Ela, etkileyici sesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
04.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:00
Minik Ela, Rihanna'nın 'Diamonds' adlı şarkısını kendine has bir şekilde yorumladı. Minik Ela'nın bu performansı sosyal medyada oldukça beğenildi.
Ela Kazaz, ilerleyen yıllarda Türkiye'de konservatuvar okumak istediğini söyledi.
İşte Ela'nın ses getiren o performansı...
Kaynak: Snob Magazin