El-Zebir Filmi

26.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:58

Evlilik hazırlığında olan Tuğba, çocukluk yıllarında yaşadığı garip olayları yeniden yaşamaya başlar. Düğün yaklaştıkça olaylar daha da şiddetlenir. Zebir, Tuğba’yı ele geçirmeye başlar ve durumu gittikçe kötüleşir. Tuğba’nın nişanlısı Yaşar bazı ipuçlarıyla olayı çözümlemeye çalışırken kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Evde yaşanan korkunç olaylar tüm aileyi tedirgin eder. Bu sırada Tuğba’nın ailesi daha önceden kendilerine yardımcı olan Halim Hoca’dan yardım ister. Halim Hoca, Yaşar’la Tuğba’nın durumunu anlamaya çalışırken, olayların geçmişle bağlantısı ortaya çıkar. Bu bağlantı geçmişte yapılan bir büyüdür. Tuğba’nın kurtulabilmesi için büyünün bozulması gerekir.

Yönetmen: Sinan Uzun

Senaryo: Sinan Uzun

Oyuncular: Mustafa Kara (II), Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç, Cemal Aşkın Alptekin, Özgür Yelaldı

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: El-Zebir

Yapımcı Firma: Waterland

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 03.07.2020



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Kaynak: InterSinema.com