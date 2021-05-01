697 bin 599 kişiye çalışma izni, 184 bin 40 kişiye seyahat izni belgesi düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

697 bin 599 kişiye çalışma izni, 184 bin 40 kişiye seyahat izni belgesi düzenlendi

697 bin 599 kişiye çalışma izni, 184 bin 40 kişiye seyahat izni belgesi düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

başvuru' üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; 'e- başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 'e- başvuru' üzerinden toplam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; 'e- başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 184 bin 40 kişiye ise seyahat izin belgesi düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin ediyor. Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı. Usulsüz ve yetkisiz doldurmayı önlemek için ise denetimler artırıldı. Kontrol noktalarında durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor. Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanıyor.Öte yandan tam kapanma sürecinde, 'e-başvuru' sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, 'e-başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak
Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı
Tam kapanmada 'muafiyet belgesi' almak isteyenler e-Devlet'te boş sayfayla karşılaştı
Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi
Tam kapanmada 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Gomes Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 697 bin 599 kişiye çalışma izni, 184 bin 40 kişiye seyahat izni belgesi düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 15:34:42. #1.16#

title