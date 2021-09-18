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El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 60 milyon TL değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 60 milyon TL değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi Piyasa değeri 60 milyon TL olan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi Nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılıyor Antalya'da...

El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 60 milyon TL değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

Piyasa değeri 60 milyon TL olan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

Nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılıyor

ANTALYA - Antalya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 60 milyon TL olan 15 kilogram zenginleştirilmiş alüminyum ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesinin Antalya'da zatımyaşa çalışılacağı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi. Operasyon esnasında yakalanan 4 şüpheli tutuklanırken olayla ilgisi bulunan 1 şüpheli yapılan takip sonucu Aksaray'da yakalanıp adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yakalanan madde üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunca yapılan inceleme sonucunda maddenin yüzde 99,7 oranında zenginleştirilmiş saf alüminyum olduğu tespit edildi.

El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 60 milyon TL değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 60 milyon TL değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 60 milyon TL değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi

El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 60 milyon TL değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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Haber: El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 60 milyon TL değerinde zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi - Haberler
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