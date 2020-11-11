El yapımı oyuncak ile yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürüyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

El yapımı oyuncak ile yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürüyorlar

11.11.2020 10:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:31
El yapımı oyuncak ile yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürüyorlar

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata geçirilen "Güçlü kadınlar, mutlu çocuklar" projesi kapsamında istihdam edilen 25 kadın, Türkiye'deki yetim ve öksüz çocuklara el yapımı oyuncaklar hazırlıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata geçirilen "Güçlü kadınlar, mutlu çocuklar" projesi kapsamında istihdam edilen 25 kadın, Türkiye'deki yetim ve öksüz çocuklara el yapımı oyuncaklar hazırlıyor.

Araban Kaymakamlığınca gerçekleştirilen projeyle istihdam edilen 25 kadın, el emeği göz nuruyla kesip biçip diktikleri el yapımı oyuncaklarla yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürüyor.

Kadınların 23 farklı karakter olarak hazırladığı ilk oyuncaklar ilçedeki 220 yetim ve öksüz çocuğa hediye edildi. Projenin devamında ise yapılacak oyuncaklar, ülke genelindeki öksüz ve yetim çocuklara ulaştırılacak.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, gazetecilere, ilçedeki çocukları ve kadınları düşünerek yola çıktıkları projeyi geliştirerek "Yetim gülerse, Türkiye güler" demeye başladıklarını ifade etti.

Ülke genelinde 335 bin yetim ve öksüz çocuk tespit ettiklerini anlatan Mutlu, "Bundan sonraki süreçte oyuncaklarımızı ülke genelindeki çocuklara ulaşacağız. Projeye destek olmak isteyen kardeşlerimizi de bir oyuncak maliyeti kadar destek olmaya davet ediyoruz." dedi.

Projede görev alan kadınlar ise böyle önemli bir çalışmanın içerisinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

İlgili Haberler

Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Masal terapisi ile çocukların iç dünyasına ulaşılıyor
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
Köy köy dolaşıp tablet, oyuncak ve kıyafet dağıttılar
TDV'den depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı
TDV'den depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Murat Kurum Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Ezgi Mola Timur Acar Hande Ataizi
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: El yapımı oyuncak ile yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürüyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 10:34:24. #1.15#
title