El Yapımı Organik Oyuncaklar İlgi Görüyor

El yapımı organik oyuncaklar ilgi görüyor



SİVAS - Sivas'ta Ata Sanayi'ndeki atölyesinde 32 yıldır doğal malzemeler kullanarak organik oyuncak üreten Cemal Okur'un oyuncakları ilgi görüyor.

Plastik sanayinin gelişmesinin ardından unutulmaya yüz tutan ve doğal malzemelerle yapılan ahşap oyuncakları Cemal Okur 32 yıldır Ata Sanayi'nde bulunan atölyesinde üretmeye devam ediyor. Hobi olarak başladığı mesleğinde çocuklar için farklı ve birçok oyuncak yapan Okur'un doğal oyuncakları yoğun ilgi görüyor. Ürettiği oyuncaklarda hiçbir katkı malzemesi kullanmayan Okur ahşap oyuncak kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Oyuncak yapımının zahmetli olduğunu anlatan Okur, "Bu oyuncaklar ahşap ürünlerden yapılıyor ve yapılırken çeşitli ağaç türleri kullanıyor. Makine desteği olmasına rağmen makine ürünü nihai hale getiremiyor. Parçaları makinede kesiyoruz ve parçaları ellerimizle topluyoruz. Ahşap oyuncak el ağırlıklı yapılıyor. Yeteneğe dayalı ve el ağırlıklı ürünlerdir. Katkı maddesi oyuncaklarımızda yoktur. Oyuncaklarda kullandığımız boyalar standartlara uygun zararsız boyalardır. Çocuk ürünü dişlese bile çocuğa karşı hiçbir zararı yoktur. Ürünlerimizi plastik oyuncaklarla hiç kıyaslıyamam bile çünkü plastik ürünler sanayi maddesi ile basılıp basılıp hızlı bir şekilde üretiliyor. Ahşap oyuncaklar ise kütük halinde ahşabı alıyoruz çok fazla işlemden geçildikten sonra oyuncak haline getiriyoruz." dedi.

"Ahşap oyuncaklar unutuldu"

Binlerce çeşit oyuncak olduğunu ve bugüne kadar binin üzerinde oyuncak yaptığını belirten Okur, "Oyuncakların yapım süresi oyuncağın özelliklerine göre değişiyor. İnsanların pek fazla rağbeti yok. Rağbet olmamasının sebebi bizim insanlarımızın oyuncakları plastik olarak bilmesi. Oyuncak tarihi çok eski tarihlere dayanıyor, ilk başlarda ağaçtan yapılan oyuncakların yerini plastik ve metalden yapılan oyuncaklar aldı ve ahşap oyuncaklar unutuldu" diye konuştu.

İnsanların son dönemlerde ahşap oyuncaklardan etkilendiğini ve kültür seviyesi arttıkça insanların oyuncaklara rağbetinin arttığını ifade eden Okur,"Ahşap oyuncakları tercih eden anne babaların çocuklarını daha fazla düşünüyor. Oyuncağı çocuğa verdiğiniz zaman çocuk oyuncağı ile sıkılmadan oynayabilmeli, süreklilik arz etmeli. Çocuk oyuncakla oynarken oyuncaktan bir şeyler almalı zekasını geliştirmeli, bedensel gelişimine yardımcı olmalı, el ve göz gelişimine yardımcı olmalı. Oyuncak dediğimiz şeyin çocuğa mutlaka bir faydası olmalı" ifadelerini kullandı.