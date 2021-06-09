El yapımı kalbur ve eleklerini köy köy gezerek satıyor
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El yapımı kalbur ve eleklerini köy köy gezerek satıyor

El yapımı kalbur ve eleklerini köy köy gezerek satıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankırı'da yaşayan Fatma Öztürk il il, ilçe ilçe, köy köy gezerek kendi ürettiği kalbur ve elekleri satıyor.

Çankırı'da yaşayan Fatma Öztürk il il, ilçe ilçe, köy köy gezerek kendi ürettiği kalbur ve elekleri satıyor.

Çankırı'da yaşayan 52 yaşındaki Fatma Öztürk, elek ve kalbur yaparak mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Geçmişte hemen her evde ihtiyaç olarak kullanılan elek ve kalbur zamana direniyor.

Fatma Öztürk ise kendi yaptığı elek ve kalburları köy köy gezerek satıyor. Eskiden elek ve kalburun her evde kullanıldığını ifade eden Öztürk, "Evimizde ailece elek ve kalbur üretiyoruz. Her şehre giderek köy ve ilçelerde satmaya çalışıyorum" dedi.

Kastamonu'da pazarlara geldiğini belirten Öztürk kalbur ve eleklerin tanesini 50-60 liradan sattığını kaydetti. - KASTAMONU

El yapımı kalbur ve eleklerini köy köy gezerek satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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