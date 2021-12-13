El yapımı alkol yaparak satan şahıs "taksirle yaralama"dan tutuklandı - Haberler
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El yapımı alkol yaparak satan şahıs "taksirle yaralama"dan tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin el yapımı alkol satın aldığı şahıs tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin el yapımı alkol satın aldığı şahıs tutuklandı.

Side Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan ve hastanede yoğun bakıma alınan H.S.'nin el yapımı alkolü satın aldığı M.O. ve K.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorguları yapılan M.O. ve K.Y., tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan M.O. 'taksirle yaralama' suçundan tutuklanırken, K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zehirlenen şahıs entübe edildi

Sahte alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.S.'nin ise tedaviye cevap vermediği, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde entübe edildiği öğrenildi. - ANTALYA

El yapımı alkol yaparak satan şahıs taksirle yaralama dan tutuklandı

El yapımı alkol yaparak satan şahıs taksirle yaralama dan tutuklandı

El yapımı alkol yaparak satan şahıs taksirle yaralama dan tutuklandı

El yapımı alkol yaparak satan şahıs taksirle yaralama dan tutuklandı

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